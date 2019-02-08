Dha Ankara - (Yeniden) Kontrolden Çıkan Otomobil Otobüs Durağına Girdi: 2 Yaralı

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil, servis minibüsüne çarparak otobüs durağına girdi.

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil, servis minibüsüne çarparak otobüs durağına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, gece yarısı Altındağ ilçesi Battal Gazi Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Aydınlıkevler Mahallesi yönünde ilerleyen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 GB 8795 plakalı otomobil, döner kavşakta sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine, park halindeki 06 C 4612 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, otobüs durağına girerek durabildi. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralanırken araç hurda yığınına döndü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Cadde bir süreliğine tek yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de, olası bir patlama ihtimaline karşı, yakındaki 06 GB 8796 plakalı otomobilin aküsünü söktü. Yapılan incelemelerin ardından, iki araç da çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.



Öte yandan, yaralı 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kaza yerinden görüntü



İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasından görüntü



Kazaya karışan 2 araçtan görüntü



Vatandaşlardan görüntü



Yoldan görüntü



Genel detay



Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,



(GÖRÜNTÜ VE LAR GEÇİLDİ)

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu

Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu

Namaz Kılmak İsteyen Yolcuyu Darp Eden Şoför ve Muavinin İşine Son Verildi

Namus Meselesi Yüzünden İsrail'den Kocaeli'ne Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Boğularak Öldürüldü