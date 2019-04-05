Dha Ankara - Ysk Başkanı Güven: Süreç Devam Ediyor (2)
47 dakika önce
KURUL ÜYELERİYLE TOPLANTI YAPTIYüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurul üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından binadan ayrıldı.
KURUL ÜYELERİYLE TOPLANTI YAPTI Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) Başkanı Sadi Güven
, kurul üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından binadan ayrıldı. Başkan Güven, saat 10.00'da YSK'ya gelerek, kurul üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Saat 02.00'de YSK'dan ayrılan Güven, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Sadi Güven'in çıkışı
Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:23 Kaynak: DHA
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