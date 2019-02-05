Dha Canlı Bilgisi

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MENDERES ÇAYI'NDA SUYA KAPILARAK HAYATINI KAYBEDEN BATUHAN KIZIL, EZİNE İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR.
ÇANAKKALE - MENDERES ÇAYI'NDA SUYA KAPILARAK HAYATINI KAYBEDEN BATUHAN KIZIL, EZİNE İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR. CANLI YAYINDAYIZ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:50 Kaynak: DHA
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