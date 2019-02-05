Son Dakika Haberleri: Dha Canlı Bilgisi

Dha Canlı Bilgisi

46 dakika önce

MENDERES ÇAYI'NDA SUYA KAPILARAK HAYATINI KAYBEDEN BATUHAN KIZIL, EZİNE İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR.

Dha Canlı Bilgisi, System.String[]
ÇANAKKALE - MENDERES ÇAYI'NDA SUYA KAPILARAK HAYATINI KAYBEDEN BATUHAN KIZIL, EZİNE İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR. CANLI YAYINDAYIZ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:50 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tesettüre Giren Oyuncu Gamze Özçelik, Afrika'da 11 Su Kuyusu Açtırdı 3 Yaşındaki Kız Çocuğu Dolmuşta Annesinin Kucağında Öldü

Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:36:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Canlı Bilgisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]