Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - 100 yaşında belediye meclis üyesi seçildi
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DHA DIŞ - 100 yaşında belediye meclis üyesi seçildi

17 dakika önce

Almanya'da 100 yaşındaki bir kadın belediye meclis üyeliğine seçildiAlmanya'nın batısındaki 8 bin nüfuslu Kirchheimbolanden kentinde geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde 100 yaşındaki Lisel Heise belediye meclis üyesi seçildi.

DHA DIŞ - 100 yaşında belediye meclis üyesi seçildi, System.String[]
Almanya'da 100 yaşındaki bir kadın belediye meclis üyeliğine seçildi

Almanya'nın batısındaki 8 bin nüfuslu Kirchheimbolanden kentinde geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde 100 yaşındaki Lisel Heise belediye meclis üyesi seçildi.

Wir für Kibo ( Kirchheimbolanden için varız) partisinin adayı olan Heise, belediye meclis üyesi 20 adayı arasından en fazla oyu aldı.

Kirchheimbolanden Belediye Başkanı Klaus Hartmüller CNN'e yaptığı açıklamada, geçtiğimiz nisan ayında 100 yaşına giren Heise'nin işini yapabilmek için fiziksel ve ruhsal olarak yeterli olduğunu söyledi.

Belediye başkanı, Heise'in kısa bir süre önce aday olmaya karar verdiğini ve 20 aday arasından en çok oyu almayı başardığını belirtti.

CNN'in aktardığına göre, eski öğretmen ve iyi bir yüzücü olan Heise'in seçim kampanyası sırasındaki vaadlerinden biri kentteki açık yüzme havuzunu yeniden hizmete açmak olmuştu.

Heise Alman haber kanalı n-tv'ye yaptığı açıklamada, kentteki gençler için çalışacağını söyledi.


- Yağcı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:55 Kaynak: DHA
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