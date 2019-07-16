DHA DIŞ- 15 Temmuz, Köln'de anıldı

15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü, Almanya 'nın Köln kentinde anıldı. Düzenlenen törene dernek ve teşkilatların yanında, çok sayıda vatandaşımız da katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde, aralarında Atatürkçü Düşünce Derneği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Federasyonu, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları, Avrupa Alevi Ehli Beyt Federasyonu, Avrupa Türk İslam Birliği, Avrupalı Demokratlar gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla, Köln Başkonsolosluğu binasında 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' töreni düzenlendi.

Törende konuşan Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, "Ülkemiz daha önce eşi benzeri görülmemiş vatan hainliği girişimi ile maalesef karşı karşıya kaldı. Bu mücadelenin sonucunda da 251 şehit verdik. 2 bin 200'ün üzerinde vatandaşımız da yaralandı" dedi.

15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıp, yaralılara şifalar dileyen Erciyes konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bir terör ve suç örgütü olan FETÖ ile bu mücadelemizde biz, Almanya'nın yanımızda durmasını bekliyor ve talep ediyoruz. Tüm girişim ve çağrılarımıza rağmen Almanya'nın suçlu ve kaçak FETÖ mensupları için güvenli bir ülke haline gelmesi, Almanya'nın bu kişilere kolaylık göstermesi, hiçbir şekilde dostluk ve müttefiklikle bağdaşmamaktadır" dedi.

Ardından, 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' töreni, Köln Konsolosluğu bahçesinde devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan Sela'nın ardından şehitler anısına yapılan saygı duruşu sonrası istiklal marşı okundu. Ardından sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ellerinde Türk bayraklarıyla konsolosluk bahçesini dolduran vatandaşlara hitap ettiler.

'BU SALDIRININ BENZERİ TARİHİMİZDE YAŞANMADI'

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, "FETÖ'nün kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün üzerinden üç yıl geçmiştir. Bu hain darbe teşebbüsü Türkiye'nin maruz kaldığı en kanlı en hain terör saldırısı niteliği taşımaktadır. Bu hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır. Demokrasiye ve demokratik kurumlara sahip çıkmak için sokağa dökülen masum sivil halkın üzerine tanklar sürülmüş, havadan bombalar yağdırılmış ve helikopterlerden ateş açılmıştır. Bu alçaklığa katılmayı reddeden, devletine sadakat içinde hizmet eden askerimiz ve güvenlik görevlilerimiz FETÖ üyesi hain darbeciler tarafından acımadan katledilmişlerdir. Hainler bizzat sayın cumhurbaşkanımızı hedef alan suikast girişiminde bulunmuştur" dedi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Ahmet Narince ise "Türk toplumunun bir ihanet şebekesi, bir hain çete tarafından şanlı tarihimize kara sayfalarına işlenen bir gün var. Diğer tarafta da bu uzun ve karanlık geceyi aydınlatan, söz konusu vatansa gerisi teferruattır diye bulundukları yerlerden akın akın meydanlara inen ve şanlı tarihimizde defalarca gösterdiğimiz, Türk milletinin o yüce ruhunu tekrar sahneye çıkartan bir Türk milleti vardı. İşte o karanlık ve uzun geceyi aydınlatan onu zafere dönüştüren bu ruhtu" ifadelerine yer verdi.

Alevi Ehl-i Beyt Federasyonu Başkanı Fermani Altun, "Bugün burada bulunmaktan çok ayrı bir kurur duyuyorum. Çünkü bugün hepimizin birliğe beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı olduğu bir gündür" şeklinde kullanırken, İslam Toplumu Milli Görüş Köln Bölge Başkanı Selahattin Demirci "Bu önemli günde aynı yiğit duruşu bir kez daha sergilemek üzere bir araya gelen sizleri en derin saygılarımla kutluyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz" dedi.

Darbe girişiminin protesto edildiği programda, vatandaşlarımızın ellerinde salladıkları Türk bayrakları eşliğinde şiirler okundu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde, 15 Temmuz darbe girişimi konulu, Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi gezildi. Gece geç saatlere kadar süren anma programında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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Köln Konsolosluğunda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle basın toplantısı

AA 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Saygı duruşu istiklal marşı

Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti, Sela okunması

İki genç istiklal marşının tüm kıtasını ezberden okuyor

Konsolosluk Bahçesinde konuşmalar

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes

Atatürkçü Düşünce Derneği Köln Başkanı Ahmet Naimce

Alevi Ehl-i Beyt Federasyon Başkanı Fermani Altun

İslam Toplumu Milli Görüş Köln Bölge Başkanı Selahattin Demirci

Vatandaşlarla röportajlar