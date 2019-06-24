Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ -  2. Abdülhamid Han'ın hayatını anlatan 'Usta' Kosova'da
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DHA DIŞ -  2. Abdülhamid Han'ın hayatını anlatan 'Usta' Kosova'da

45 dakika önce

2. Abdülhamid Han'ın hayatını anlatan 'Usta' isimli tiyatro oyunu Kosova'da seyircisiyle buluştu.

DHA DIŞ -  2. Abdülhamid Han'ın hayatını anlatan 'Usta' Kosova'da, System.String[]
2. Abdülhamid Han'ın hayatını anlatan 'Usta' isimli tiyatro oyunu Kosova'da seyircisiyle buluştu. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 101. yılı vesilesiyle sahneye konan 'Usta' isimli oyun, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) destekleriyle Prizren Kültür Evi salonunda ücretsiz olarak sergilendi. Türk sinema ve tiyatrosunun önemli oyuncularından Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği oyuna Kosovalılar yoğun ilgi gösterdi. Oyunda Sultan 2. Abdülhamid Han'ı oynayan usta oyuncu, oyun öncesi DHA'ya yaptığı açıklamada, oyunun Kosova topraklarında oynanmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Dünyanın farklı coğrafyalarında sahnelenen oyun, Kosova'nın ardından Makedonya'da da seyircisiyle buluşacak. Oyunu Kosova'da görevli TİKA yetkilileri ile Kosova'da KFOR barış gücünde görevli Türk subayları da izledi. Yenilmez'in yanı sıra Tilbe Germencik ve Zülfü Demirtaş'ın da rol aldığı oyun, yaklaşık iki saat sürdü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Oyuncularla röportaj
Oyundan detaylar


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
DHA, Kosova, Han, Güncel
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