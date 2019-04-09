Dha Dış - 2018'de Almanya'dan En Çok Türkiye'ye Havale Yapılmış

– Alman Ekonomi
dergilerinden Wirtschaftswoche, Almanya
'daki Türklerin, geçen yıl Türkiye
'ye 822 milyon Euro havale ettiğini duyurdu.
Wirtschaftswoche'nin Federal Almanya Merkez Bankası
verilerine dayandırarak verdiği haberde, Almanya'daki göçmenlerin 2018 yılında ülkelerine gönderdikleri paranın toplam 5,1 milyar Euro olduğu; bunun da bir rekor kabul edilebileceği belirtildi.
Dergi, geldikleri ülkelere para gönderenler listesinde Türklerin, birinci sırada yer aldığını duyurdu.
Haberde, Avrupa Birliği
'ne (AB
) üye ülkelerin vatandaşlarının, ülkelerine yaptıkları havale miktarları şu şekilde verildi: Polonya
468 milyon Euro, Romanya
395 milyon Euro, İtalya
363 milyon Euro.
Haberde, AB sınırları dışındaki ülkelere gönderilen havalelerde ciddi bir artış olduğu belirtildi. Haberde Eritre, Nijerya
ve Tunus
'a 20'şer milyon Euro gönderildiği; 2015 yılında 18 milyon Euro'nun gönderildiği Suriye
'ye geçtiğimiz yıl 189 milyon Euro havale edildiği belirtildi.
Almanya'daki Fas
vatandaşlarının ülkelerine gönderdikleri havalelerde ise düşüş oldu. 2017 yılında 50 milyon Euro gönderilen Fas'a geçen yıl 18 milyon Euro havale edildi. - Rkler