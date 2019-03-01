Son Dakika Haberleri: Dha Dış - 4. Kattan Düşmek Üzereyken Balkon Demirlerine Sıkışan Çocuğu Komşuları Kurtardı

Dha Dış - 4. Kattan Düşmek Üzereyken Balkon Demirlerine Sıkışan Çocuğu Komşuları Kurtardı

1 saat önce

– Çin'de küçük bir çocuk, evde yalnız bulunduğu esnada evin balkonundan dışarı çıkmaya çalışınca kafası sıkıştı.

Dha Dış - 4. Kattan Düşmek Üzereyken Balkon Demirlerine Sıkışan Çocuğu Komşuları Kurtardı, System.String[]
Çin'de küçük bir çocuk, evde yalnız bulunduğu esnada evin balkonundan dışarı çıkmaya çalışınca kafası sıkıştı. Binanın 4'üncü katında kafası demirlere sıkışmış halde gövdesi aşağı sarkan çocuğu komşuları kurtardı.

Çin'de yaşanan olay görgü tanıklarınca kayda alındı. Yerel medya çocuğun evde yalnız kaldığı sırada evin balkonuna çıktığını, demir parmaklıklarla çevrili balkondan dışarı çıkmak için vücudunu dışarı çıkardığını ancak kafasının parmaklıklara sıkıştığını duyurdu. Olayı görenler hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Çocuğun kafasının parmaklıklardan kurtulması halinde düşme ihtimaline karşı, insanlar aşağıda bir tente açtı.

Bina sakinleri, ekipleri beklemeden harekete geçti ve evin kapısını kırarak içeri girdi. Çocuğu sıkıştığı alandan kurtaran komşular hemen sağlık ekiplerine teslim etti.

Görüntü Dökümü

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Çocuğun boynundan sıkışıp balkonda asılı kaldığı görüntüler

Komşularının olaya müdahale etmesi ve çocuğu kurtarması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:41 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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