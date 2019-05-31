Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - 5 aylık bebek selin bastığı binadan böyle kurtarıldı…
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - 5 aylık bebek selin bastığı binadan böyle kurtarıldı…

2 saat önce

– Çin'de arama kurtarma ekibi, sel basan bir binadan 5 aylık bebeği kurtardı.

DHA DIŞ - 5 aylık bebek selin bastığı binadan böyle kurtarıldı…, System.String[]
– Çin'de arama kurtarma ekibi, sel basan bir binadan 5 aylık bebeği kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Çin'in Guangdong eyaletinde 12 saat süren şiddetli yağışlar sonucunda Shenzhen, Zhuhai ve Zhongshan şehirlerinde sel meydana geldi. Selde birçok yol, köprü ve yapıda maddi hasar meydana gelirken, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu itfaiye ekibinin, selin bastığı bir binadan 5 aylık bir bebeği kurtarma görüntüleri amatör kameralara yansıdı. Görüntülerde, bir itfaiye çalışanının ve elinde şemsiye tutan bir adamın leğene koydukları bebeği taşıyarak, binadan çıkardığı anlar görülüyor. Görüntülerin devamında ise su basan binada mahsur kalan insanların, şişme bota bindirilerek kurtarıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

---------------

-Bebeğin leğen içinde itfaiye çalışanı ve bir adam tarafından taşınarak binadan çıkarılması

-Su basanın binada mahsur kalanların şişme bota bindirilerek kurtarılma anı


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:21 Kaynak: DHA
İtfaiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bir daireye giren yılan büyük korku yaşattı: Zehirliymiş, şoktayız Sergio Ramos, Real Madrid'de kalıyor NTV ekonomi müdürü, canlı yayında görevi bıraktığını duyurdu Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediyenin borç tablosunu ilçedeki bilbordlara astırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:40:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - 5 aylık bebek selin bastığı binadan böyle kurtarıldı…
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]