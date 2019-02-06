Son Dakika Haberleri: Dha Dış - 500 Kilo Tnt ile Kapanan Su Kanalını Açtılar

Dha Dış - 500 Kilo Tnt ile Kapanan Su Kanalını Açtılar

1 saat önce

– Rusya'da toprak kayması sonrası kayaların kapattığı su kanalı, 500 kilo TNT kullanılarak açıldı.

Dha Dış - 500 Kilo Tnt ile Kapanan Su Kanalını Açtılar, System.String[]
Rusya'da toprak kayması sonrası kayaların kapattığı su kanalı, 500 kilo TNT kullanılarak açıldı.

Rusya'nın Amur bölgesinde bulunan Bureya baraj gölünün üst ve alt kısımlarını birbirine bağlayan kanal, 11 Aralık 2018'de toprak kayması sonrası kayaların birikmesi ile kapanmış; su akışı durmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle mühendis ve askeri kuvvetlerden oluşan 520 kişilik bir ekip, orduya ait helikopterler ve insansız hava araçlarının da dahil olduğu askeri ve özel ekipmanlar kullanarak ve 500 kilo TNT ile kontrolü bir şekilde patlamalar gerçekleştirerek, kanaldaki su akışını tekrar sağlamayı başardılar.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Olay yerine gelen ekip

-TNT'lerin araçtan aşağı indirilmesi

-Kazı çalışması ve TNT'lerin yerleştirilmesi

-Patlama anı ve akan su görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:22 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali

Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 17:02:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - 500 Kilo Tnt ile Kapanan Su Kanalını Açtılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]