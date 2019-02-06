Dha Dış - 500 Kilo Tnt ile Kapanan Su Kanalını Açtılar
1 saat önce
– Rusya'da toprak kayması sonrası kayaların kapattığı su kanalı, 500 kilo TNT kullanılarak açıldı.
– Rusya
'da toprak kayması sonrası kayaların kapattığı su kanalı, 500 kilo TNT kullanılarak açıldı.
Rusya'nın Amur bölgesinde bulunan Bureya baraj gölünün üst ve alt kısımlarını birbirine bağlayan kanal, 11 Aralık
2018'de toprak kayması sonrası kayaların birikmesi ile kapanmış; su akışı durmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in emriyle mühendis ve askeri kuvvetlerden oluşan 520 kişilik bir ekip, orduya ait helikopterler ve insansız hava araçlarının da dahil olduğu askeri ve özel ekipmanlar kullanarak ve 500 kilo TNT ile kontrolü bir şekilde patlamalar gerçekleştirerek, kanaldaki su akışını tekrar sağlamayı başardılar.
Görüntü Dökümü
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-Olay yerine gelen ekip
-TNT'lerin araçtan aşağı indirilmesi
-Kazı çalışması ve TNT'lerin yerleştirilmesi
-Patlama anı ve akan su görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:22 Kaynak: DHA
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