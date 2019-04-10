Dha Dış '70 Yaşındaki Sürücü Fren Yerine Gaza Basınca?
1 saat önce
Dha DIŞ '70 yaşındaki sürücü fren yerine gaza basınca'Malezya (DHA) ? Malezya'da meydana gelen kazada, fren yerine gaza basarak aracının kontrolünü kaybeden 70 yaşındaki bir kadın sürücü, müstakil bir evin bahçesine daldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:15 Kaynak: DHA
Dha DIŞ '70 yaşındaki sürücü fren yerine gaza basınca' Malezya
(DHA
) ? Malezya'da meydana gelen kazada, fren yerine gaza basarak aracının kontrolünü kaybeden 70 yaşındaki bir kadın sürücü, müstakil bir evin bahçesine daldı. Evin bahçesindeki 2 araca da çarpan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.
Malezya'nın Malakka şehrinde meydana gelen kazada, aracının kontrolünü kaybeden 70 yaşındaki bir kadın, müstakil bir evin bahçe kapısına çarparak, içeride park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Yaşanan kaza, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokaktan sola dönmek üzere olan 70 yaşındaki sürücünün, fren yerine gaza basarak süratle bir evin bahçe kapısını kırarak duvara çarptığı görüldü. Çarpma sonucu çıkan yüksek ses ile şaşkınlığa uğrayan ev halkı, hızlıca evin önüne çıktı. Evin bahçesinde bulunan park halindeki 2 aracın da hasar alması ile sonuçlanan kazada, çarpan aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
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