Dha Dış - 80 Göstericiye Karşı, 500'e Yakın Polis, 40 Polis Aracı, 2 Toma ve Helikopterle Tedbir - 2
4 saat önce
Dha DIŞ - 80 göstericiye karşı, 500'e yakın polis, 40 polis aracı, 2 TOMA ve helikopterle tedbir - 2 (ARŞİV GÖRÜNTÜ)(Tür: Dış)
Dha DIŞ - 80 göstericiye karşı, 500'e yakın polis, 40 polis aracı, 2 TOMA ve helikopterle tedbir - 2 (ARŞİV GÖRÜNTÜ)
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:22 Kaynak: DHA
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