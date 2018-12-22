Son Dakika Haberleri: Dha Dış - 80 Göstericiye Karşı, 500'e Yakın Polis, 40 Polis Aracı, 2 Toma ve Helikopterle Tedbir - 2

Dha Dış - 80 Göstericiye Karşı, 500'e Yakın Polis, 40 Polis Aracı, 2 Toma ve Helikopterle Tedbir - 2

4 saat önce

Dha DIŞ - 80 göstericiye karşı, 500'e yakın polis, 40 polis aracı, 2 TOMA ve helikopterle tedbir - 2 (ARŞİV GÖRÜNTÜ)(Tür: Dış)

Dha DIŞ - 80 göstericiye karşı, 500'e yakın polis, 40 polis aracı, 2 TOMA ve helikopterle tedbir - 2 (ARŞİV GÖRÜNTÜ)

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:22 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - 80 Göstericiye Karşı, 500'e Yakın Polis, 40 Polis Aracı, 2 Toma ve Helikopterle Tedbir - 2
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