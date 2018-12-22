Son Dakika Haberleri: Dha Dış - 80 Göstericiye Karşı, 500'e Yakın Polis, 40 Polis Aracı, 2 Toma ve Helikopterle Tedbir

Dha Dış - 80 Göstericiye Karşı, 500'e Yakın Polis, 40 Polis Aracı, 2 Toma ve Helikopterle Tedbir

4 saat önce

Dha DIŞ - 80 göstericiye karşı, 500'e yakın polis, 40 polis aracı, 2 TOMA ve helikopterle tedbirBrüksel'de sarı yeleklilere karşı olağanüstü önlemEnder DURUEL, BRÜKSEL (DHA) - Brüksel'de sarı yelekliler hayat pahalılığı ve yönetimi protesto için yine sokaklardaydı.

Dha DIŞ - 80 göstericiye karşı, 500'e yakın polis, 40 polis aracı, 2 TOMA ve helikopterle tedbir

Brüksel'de sarı yeleklilere karşı olağanüstü önlem

Ender DURUEL, BRÜKSEL (DHA) - Brüksel'de sarı yelekliler hayat pahalılığı ve yönetimi protesto için yine sokaklardaydı. Saınt Josse bölgesinde Nord Tren istasyonu çevresinde bir araya gelen 80 kişilik grup eylem yaptı. Burada başlayan eylem sonrası göstericiler, polis eşliğinde AB Komisyonu binasının yer aldığı Schuman Meydanı'na yürümek istedi. Polis eylemcileri çember içine alarak Place Rogier Meydandan öteye gitmesine müsaade etmedi. 80 göstericiye karşı, polis ekipleri 500 personel, 40 polis aracı, 2 TOMA ve helikopterle tedbir aldı. Grup bir süre daha slogan attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.

GÖSTERİCİLER AB KOMİSYONU BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞMIŞTI

Başkent Brüksel'de 16 Aralık'ta göçmen karşıtı yürüyüş yapan yaklaşık 5 bin aşırı sağcı, Avrupa Birliği Komisyonu binasına girmeye çalışmış, polisle çatışmıştı. Yaşanan olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış; AB binasının camları kırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:22 Kaynak: DHA

Brüksel, DHA, Polis, Güncel
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