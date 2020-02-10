DHA DIŞ –ABD başkan adayı Joe Biden'dan kadın seçmene hakaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA DIŞ –ABD başkan adayı Joe Biden'dan kadın seçmene hakaret - Son Dakika

DHA DIŞ –ABD başkan adayı Joe Biden'dan kadın seçmene hakaret

6 saat önce

ABD'de başkan adaylarından ve 47'nci Başkan Yardımcısı Joe Biden, Pazar günü düzenlediği seçim kampanyası sırasında kendisini eleştiren bir kadın seçmene haraketler savurdu.

DHA DIŞ –ABD başkan adayı Joe Biden'dan kadın seçmene hakaret, System.String[]

ABD'de başkan adaylarından ve 47'nci Başkan Yardımcısı Joe Biden, Pazar günü düzenlediği seçim kampanyası sırasında kendisini eleştiren bir kadın seçmene haraketler savurdu. Biden, kadına "yalan söyleyen köpek suratlı midilli askeri" dedi.

ABD'nin New Hampshire kentinde gerçekleştirdiği seçim konuşması sırasında izleyiciler arasında bulunan bir kadın, Joe Biden'a " Iowa'daki performansı nasıl açıklıyorsunuz ve ulusal seçimleri kazanabileceğinize seçmenler neden inanmalı?" diye sordu. 77 yaşındaki Joe Biden ise soruya karşılık olarak "Iowa'da hiç parti toplantısına gittin mi?" diye sordu, genç kadın 'gittiğini' söyleyince Biden ise karşılık olarak "Tabi ki hayır, gitmedin, seni yalancı köpek suratlı midilli askeri" dedi. Joe Biden kullandığı deyimin ünlü kovboy filmlerinin oyuncusu John Wayne filmlerinde kullanılan bir deyim olduğunu söyledi.

ABD medyası Biden'ın seçim konuşmalarında sık sık John Wayne filmlerinden alıntı yaptığını da habermlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Joe Biden'ın konuşması

-Kadına hakareti (8'inci saniyeden itibaren)

-Konuşmasını sürdürmesi


Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
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