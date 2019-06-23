Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- ABD'de, 5,6 büyüklüğünde deprem
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DHA DIŞ- ABD'de, 5,6 büyüklüğünde deprem

5 dakika önce

ABD'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA DIŞ- ABD'de, 5,6 büyüklüğünde deprem, System.String[]
ABD'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Kaliforniya eyaletinde yerel saatle 8.53'te meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin şiddetini 5,6 olarak duyururken; yerin 9 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:47 Kaynak: DHA
Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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