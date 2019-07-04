Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - ABD'de 6.4 büyüklüğünde deprem
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DHA DIŞ - ABD'de 6.4 büyüklüğünde deprem

5 dakika önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA DIŞ - ABD'de 6.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkezinin Kalifornia'nın kuzeybatısındaki San Bernardino İlçesi'nde Searles Vadisi olduğunu duyurdu.

Ölü ya da yaralı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:00 Kaynak: DHA
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