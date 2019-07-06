Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem
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DHA DIŞ - ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem

49 dakika önce

ABD'de 7.1 büyüklüğünde depremABD (DHA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletininde Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA DIŞ - ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem
ABD (DHA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletininde Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre depremin merkezi, Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Kern ilçesinde yer alan bir Ridgecrest bölgesi.
Bu deprem, son 3 gün içinde gerçekleşen üçüncü deprem olarak kaydedilirken, binlerce artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.
Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
DHA DIŞ - ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:17 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, DHA, Güncel
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