Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - ABD'de 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor
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DHA DIŞ - ABD'de 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor

36 dakika önce

– ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 4 Temmuz'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki ve bugün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

DHA DIŞ - ABD'de 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor, System.String[]
– ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 4 Temmuz'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki ve bugün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 4 Temmuz'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün sabah saatlerinde bölgede 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel medyada, meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki bu depremin son 20 yılda gerçekleşmiş en büyük deprem olduğu kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre depremin merkezi, Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Kern ilçesinde yer alan bir Ridgecrest bölgesi. Bölgede, deprem sonrası acil durum ilan edilirken,  itfaiye ekipleri departmana ait araç ve helikopterlere bölgede hasar tespiti keşfine çıktığı ve depremin büyük bir maddi hasara yol açmadığı belirtildi.

Öte yandan, tren seferleri de depremden etkilenirken, yetkililer önlem olarak ekiplerin metro istasyonlarında inceleme yaptığını duyurdu. Ayrıca, depremde ölü ya da ağır yaralının olmadığı, ancak bazı kişilerin hafif yaralandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Deprem sırasında havuzdaki suyun dışarı taşması

-Yaşanan panik anları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Deprem anı kaydedilen amatör kamera görüntüleri 

GÖRÜNTÜLER DGS'DE SAATİ- 07: 20 TARİHİ - 06.07.2019 - Haber Kodu : 190706009

SAATİ- 07: 42 TARİHİ - 06.07.2019 - Haber Kodu : 190706010

SAATİ – 07: 49 TARİHİ - 06.07.2019 - Haber Kodu : 190706011

SAATİ- 08: 31 TARİHİ - 06.07.2019 - Haber Kodu : 190706013

SAATİ – 08: 46 TARİHİ - 06.07.2019 - Haber Kodu : 190706016

Görüntü Dökümü
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-Depremde yarılan yolun görüntüsü
-Deprem anına dair farklı yerlerden görüntüler

GÖRÜNTÜLER DGS'DE SAATİ-12: 40 TARİHİ - 05.07.2019 - Haber Kodu : 190705084


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:11 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel
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