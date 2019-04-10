Dha Dış - ABD'de Bir Kafede Patlama, Çok Sayıda Yaralı Var

Dha DIŞ - ABD'de bir kafede patlama, çok sayıda yaralı varABD (DHA) - ABD'de bir kafede patlama meydana geldi.

Dha DIŞ - ABD'de bir kafede patlama, çok sayıda yaralı var



ABD (DHA) - ABD'de bir kafede patlama meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı patlama sonrası bina çöktü.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletinde yer alan Durham kentinde bir kafede meydana gelen patlama sonrası binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bina çöktü. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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