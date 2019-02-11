Dha Dış - ABD'de Bir Sürücü, Yayaların Arasına Daldı: 10 Yaralı

– ABD
'de bir sürücü, kaldırımda bulunan kalabalığın arasına daldı, 10 kişi yaralandı.
Olay ABD'nin Kaliforniya
eyaletinin Fullerton bölgesinde meydana geldi. 22 yaşındaki sürücü, şehir merkezinde, restoran ve barların yoğunlukta olduğu, insanların yoğun olarak bulunduğu bir caddede kalabalığın içine daldı.
3 araca çarptıktan sonra, kaldırıma çıkan ve ağaca çarparak durabilen pickup araç, 10 kişinin yaralanmasına neden oldu. Aracın altında kalanları kurtarmak için bölgedekiler seferber oldu. Büyük paniğin yaşandığı o anları ise bir amatör kamera görüntüledi. Polis
, kazaya sebep olan kişinin 22 yaşındaki Christopher Solis olduğunu; sürücünün kaza anında uyuşturucu etkisinde olduğundan şüphelenildiğini duyurdu.
Yaralanan 18 ila 49 yaş arasındaki 10 kişi, yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.
Görüntü Dökümü
---------------------
Kaza sonrası görüntüler
Duyulan çığlıklar
Çevredekilerin yardım etmeye çalışması