Dha Dış - ABD'de Bowling Salonunda Silahlı Saldırı
41 dakika önce
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde Torrance bölgesindeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonunda silahlı saldırı düzenlendi.
ABD
'nin Kaliforniya
Eyaleti'nde Torrance bölgesindeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Polis
, çevredekilere olay bölgesinden uzak durmaları uyarısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:42 Kaynak: DHA
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