Son Dakika Haberleri: Dha Dış - ABD'de Bowling Salonunda Silahlı Saldırı

Dha Dış - ABD'de Bowling Salonunda Silahlı Saldırı

41 dakika önce

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde Torrance bölgesindeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonunda silahlı saldırı düzenlendi.

Dha Dış - ABD'de Bowling Salonunda Silahlı Saldırı, System.String[]
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde Torrance bölgesindeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Polis, çevredekilere olay bölgesinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:42 Kaynak: DHA

Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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