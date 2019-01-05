Dha Dış - ABD'de Bowling Salonunda Silahlı Saldırı (2)
46 dakika önce
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde Torrance bölgesindeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
ABD
'nin Kaliforniya
Eyaleti'nde Torrance bölgesindeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Amerikan polisi kurbanların hepsinin erkek olduğunu duyurdu. Olayda birden fazla saldırgan olduğu sanılıyor.
Torrance Polis
Departmanı, tweetter hesabından çevredekilerin saldırının yaşandığı bölgeden uzak durmaları uyarısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:40 Kaynak: DHA
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