Dha Dış - ABD'de Bowling Salonunda Silahlı Saldırı (2)

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Erkek Sevgilisiyle Birlikte Olmak için Karısını Öldüren Eşcinsel Koca, 30 Yıl Hapse Çarptırıldı

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek