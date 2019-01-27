Son Dakika Haberleri: Dha Dış - ABD'de Buz Kütleleri Nehirdeki Tekneleri Sürükledi

Dha Dış - ABD'de Buz Kütleleri Nehirdeki Tekneleri Sürükledi

24 dakika önce

Dha DIŞ - ABD'de buz kütleleri nehirdeki tekneleri sürüklediABD, (DHA) ? ABD'nin New York eyaletindeki Hudson Nehri'nin Erie Kanalı'nda dört adet tekne, kırılan buz kütlelerinin sürüklemesiyle, bağlı oldukları limandan kurtularak sürüklenmeye başladı, teknelerden biri Albany'deki bir...

Dha DIŞ - ABD'de buz kütleleri nehirdeki tekneleri sürükledi

ABD, (DHA) ? ABD'nin New York eyaletindeki Hudson Nehri'nin Erie Kanalı'nda dört adet tekne, kırılan buz kütlelerinin sürüklemesiyle, bağlı oldukları limandan kurtularak sürüklenmeye başladı, teknelerden biri Albany'deki bir demiryolu köprüsüne çarptı.

Yetkililerin açıklamasına göre, tekneler kış aylarında kanalın suların çekilmiş olduğu bir bölgesinde saklanıyor, ancak soğuk havalar sebebiyle görülen buz kütlelerinin sürüklemesi yüzünden, tutuldukları bölgeden çıkarak Hudson Nehri'nde sürüklenmeye başladılar.

Yetkiler, demiryolou köprüsünde bir hasar olmadığını ve gemilerin kurtarma gemileri tarafında bağlanarak bölgeden çekildiklerini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:10 Kaynak: DHA

New York, DHA, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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