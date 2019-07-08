Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- ABD'de çöken yol, otomobili böyle yuttu
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DHA DIŞ- ABD'de çöken yol, otomobili böyle yuttu

1 saat önce

ABD'de yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşen otomobil, toprağın altında kaldı.

DHA DIŞ- ABD'de çöken yol, otomobili böyle yuttu, System.String[]
ABD'de yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşen otomobil, toprağın altında kaldı. Yetkililer, yağışlar sonucu yol altından geçen borunun patlaması sonucu yolun çöktüğünü duyurdu.
Olay, Virginia eyaletindeki Woodbridge bölgesinde meydana geldi. Yolun çökmesi sonucu oluşan çukur, bir otomobili içine çekti. Virginia Ulaştırma Bakanlığı, aşırı yağışlar sonucu yolun altından geçen boru hattının patlaması sonucu yolun çöktüğünü ve yolun birkaç gün kapalı kalacağını duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Çukurun aracı yutma anı


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:36 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Güncel
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