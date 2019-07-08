DHA DIŞ- ABD'de çöken yol, otomobili böyle yuttu
1 saat önce
ABD'de yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşen otomobil, toprağın altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:36 Kaynak: DHA
ABD'de yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşen otomobil, toprağın altında kaldı. Yetkililer, yağışlar sonucu yol altından geçen borunun patlaması sonucu yolun çöktüğünü duyurdu.
Olay, Virginia
eyaletindeki Woodbridge bölgesinde meydana geldi. Yolun çökmesi sonucu oluşan çukur, bir otomobili içine çekti. Virginia Ulaştırma Bakanlığı
, aşırı yağışlar sonucu yolun altından geçen boru hattının patlaması sonucu yolun çöktüğünü ve yolun birkaç gün kapalı kalacağını duyurdu.
Görüntü Dökümü
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-Çukurun aracı yutma anı
- Abd
ABD'de, aşırı yağışlardan çöken yol otomobili böyle yuttu
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