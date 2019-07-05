Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – ABD'de havai fişek mağazasında yangın
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ – ABD'de havai fişek mağazasında yangın

1 saat önce

ABD'de havai fişek mağazasında yangın çıktı.

DHA DIŞ – ABD'de havai fişek mağazasında yangın, System.String[]
ABD'de havai fişek mağazasında yangın çıktı. Yangın sırasında havai fişeklerin patlaması kameralara yansıdı.
Olay, Güney Carolina eyaletinin Fort Mill şehrinde gerçekleşti. Bir havai fişek mağazasında çıkan yangın sonucu mağazanın içindeki havai fişekler patlamaya başladı. Havai fişeklerin patladığını görenler ise alevler yükselinceye kadar bunun 'Bağımsızlık Günü' gösterisi olduğunu düşündü. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü
-------------------------------
-Yangın sırasında havai fişeklerin patlaması


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:28 Kaynak: DHA
güney, ABD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı Karadeniz semalarında hareketli saatler: Rus savaş uçakları alarma geçti İstanbul'da korkutan yangın! Bölgeyi yoğun duman kapladı New York'tan kalkan uçakta yangın paniği! Acil iniş yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 13:02:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – ABD'de havai fişek mağazasında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]