DHA DIŞ – ABD'de havai fişek mağazasında yangın
1 saat önce
ABD'de havai fişek mağazasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:28 Kaynak: DHA
ABD'de havai fişek mağazasında yangın çıktı. Yangın sırasında havai fişeklerin patlaması kameralara yansıdı.
Olay, Güney Carolina
eyaletinin Fort Mill şehrinde gerçekleşti. Bir havai fişek mağazasında çıkan yangın sonucu mağazanın içindeki havai fişekler patlamaya başladı. Havai fişeklerin patladığını görenler ise alevler yükselinceye kadar bunun 'Bağımsızlık Günü' gösterisi olduğunu düşündü. İtfaiye
ekiplerince müdahale edilen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Görüntü Dökümü
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-Yangın sırasında havai fişeklerin patlaması
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