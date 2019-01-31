Son Dakika Haberleri: Dha Dış - ABD'de Havalimanı Otoparkında Çıkan Yangında Onlarca Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Dha Dış - ABD'de Havalimanı Otoparkında Çıkan Yangında Onlarca Araç Kullanılamaz Hale Geldi

1 saat önce

- ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nın otoparkında çıkan yangında çok sayıdra araç yandı.

Dha Dış - ABD'de Havalimanı Otoparkında Çıkan Yangında Onlarca Araç Kullanılamaz Hale Geldi, System.String[]
- ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nın otoparkında çıkan yangında çok sayıdra araç yandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında onlarca aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Yangın, ABD televizyon kanallarınca havadan canlı olarak da yayınlandı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından AMATÖR kamera görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:31 Kaynak: DHA

New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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