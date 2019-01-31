Dha Dış - ABD'de Havalimanı Otoparkında Çıkan Yangında Onlarca Araç Kullanılamaz Hale Geldi
1 saat önce
- ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nın otoparkında çıkan yangında çok sayıdra araç yandı.
- ABD
'nin New Jersey
eyaletinde bulunan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nın otoparkında çıkan yangında çok sayıdra araç yandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında onlarca aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
Yangın, ABD televizyon kanallarınca havadan canlı olarak da yayınlandı.
Görüntü Dökümü
--------------------
-Yangından AMATÖR kamera görüntüleri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:31 Kaynak: DHA
ABD Kutup Girdabı'na Kapıldı: 10 Eyalette Yaşam Durdu, En Az 7 Kişi Öldü
Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi
Guaido'dan Maduro'yu Tedirgin Eden İtiraf: Orduyla Gizli Görüşmeler Yaptık
AP, Guaido'yu Venezuela'nın "Geçici Başkanı" Olarak Tanıdı