Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - ABD'de helikopter düştü: 3 ölü
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DHA DIŞ - ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

8 dakika önce

ABD'de düzenlenen müzik festivali için bölgeye hareket eden helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

DHA DIŞ - ABD'de helikopter düştü: 3 ölü, System.String[]
ABD'de düzenlenen müzik festivali için bölgeye hareket eden helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan pilot ve 2 yolcu öldü, bir yolcu ise yaralı olarak kurtuldu.

Kaza ABD'nin Arkansas eyaletinde Mulberry dağlık bölgesinde meydana geldi. İçinde 3 yolcusu bulunan Robinson R44 Raven II tipi helikopter bölgede düzenlenen Backwoods Müzik Festivali için katılımcılara hava turu düzenliyordu. Yerel medya, helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle dağlık bölgeye düştüğünü; helikopter enkazına akşam saatlerinde ulaşıldığını; pilot dahil 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bir yolcunun ise yaralı olarak kurtulduğunu duyurdu.

Kaza sonrası festival yetkilileri, konserin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:43 Kaynak: DHA
Müzik Festivali, Helikopter, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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