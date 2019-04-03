Son Dakika Haberleri: Dha Dış – ABD'de Kimyasal Tesiste Yangın

Dha Dış – ABD'de Kimyasal Tesiste Yangın

17 dakika önce

– Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Dha Dış – ABD'de Kimyasal Tesiste Yangın, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yerel medya yangının Teksas eyaletinde Crosby'de bir kimyasal tesiste çıktığını duyurdu.

Yetkililer, KMCO adlı tesiste yerel saatle 10: 45'te izobütilen dolu bir tankta patlama meydana geldiğini, ardından yangın çıktığını duyurdu.

Bölge şerifi, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini; 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bölgeden çekilen görüntüler/ AMATÖR kayıt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:12 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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