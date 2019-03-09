Son Dakika Haberleri: Dha Dış - ABD'de Küçük Uçak Göle Düştü: 5 Ölü

Dha Dış - ABD'de Küçük Uçak Göle Düştü: 5 Ölü

2 saat önce

ABD'de çift motorlu bir uçak göle düştü.

Dha Dış - ABD'de Küçük Uçak Göle Düştü: 5 Ölü, System.String[]
ABD'de çift motorlu bir uçak göle düştü. Uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza ABD'nin, Florida eyaletinde meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu çift motorlu Piper PA-23-250 Aztec tipi bir uçak Okeechobee Gölü'ne düştü. Uçağın Tampa Uluslararası Havaalanı'ndan kalktığı ve Pahokee Havaalanı'na iniş için hazırlandığı sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

Gece 03.30 sıralarında gerçekleşen kaza sonrası, görgü tanıkları durumu polise ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, görgü tanıklarının bir kişiyi de yüzerken gördüklerini söylediklerini ancak yapılan çalışmada kazadan sağ kurtulan bir kişiye rastlanmadığı; uçakta ise 5 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:05 Kaynak: DHA

Florida, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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