DHA DIŞ- ABD'de küçük uçak kalkış sırasında alev aldı
18 dakika önce
ABD'de küçük uçak kalkış sırasında alev aldıABD, (DHA)- ABD'de küçük uçak, kalkış sırasında alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:08 Kaynak: DHA
ABD'de küçük uçak kalkış sırasında alev aldı
ABD, (DHA)- ABD'de küçük uçak, kalkış sırasında alev aldı. Kabin ekibi ve yolcular dahil 10 kişi yara almadan kurtuldu.
Küçük uçak, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oroville bölgesindeki Oroville Havaalanı'nda kalkış sırasında yandı. Uçağın içerisindeki kabin ekibi ve yolculardan oluşan 10 kişinin kurtulduğu belirtildi. Uçağın ise tamamen hurdaya döndüğü duyuruldu.
Akar-Esper görüşmesine ilişkin ABD'den açıklama: Güvenli bölge planı uygulanacak Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum Altında yükseliş devam ediyor! İşte güncel fiyatlar Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yürütmeyi durdurma kararı verildi