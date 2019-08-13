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DHA DIŞ ? ABD'de on binlerce Müslüman stadyumda buluştu

12 dakika önce

ABD'de on binlerce Müslüman stadyumda buluştuABD, (DHA)- Kurban bayramı, ABD'de on binlerce Müslümanı bir araya getirdi.

ABD'de on binlerce Müslüman stadyumda buluştu
ABD, (DHA)- Kurban bayramı, ABD'de on binlerce Müslümanı bir araya getirdi. ABDli Müslümanlar, namaz için MetLife Stadyumu'na akın etti.
ABD'de yaşayan on binlerce Müslüman, New Jersey şehrinde bulunan MetLife Stadyumu'nda buluştu. Erken saatlerde stadyuma gelenler, namazın kılınacağı sahaya inerek namaz öncesi sohbeti dinledi. Bayram namazı sırasında ise saha tamamen doldu. Büyük bir coşku ile kılınan namazı, tribünlerde bulunanlar cep telefonu ile görüntüledi. Müslümanlar namaz sonrası bayramlaştı.
New Jersey Valisi Phil Murphy de bayram namazı için stadyuma gelerek, Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 03:33 Kaynak: DHA
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