Son Dakika Haberleri: Dha Dış – ABD'de Silahlı Saldırgan 2 Kişiyi Öldürdü

Dha Dış – ABD'de Silahlı Saldırgan 2 Kişiyi Öldürdü

1 saat önce

ABD'nin Washington eyaletinde bulunan Seattle şehrinde silahlı bir saldırgan etrafa ateş açtı.

Dha Dış – ABD'de Silahlı Saldırgan 2 Kişiyi Öldürdü, System.String[]
ABD'nin Washington eyaletinde bulunan Seattle şehrinde silahlı bir saldırgan etrafa ateş açtı. Olayda iki kişi hayatını kaybederken, biri kadın olmak üzere iki kişinin de ağır yaralandığı duyuruldu.

Seattle Polis Departmanı'nın yaptığı açıklamada, Seattle'ın Sand Point mahallesinde silahlı bir saldırganın etraftaki araçlara ve bir yolcu otobüsüne rastgele ateş açtığı duyuruldu. Olay yerel saat ile 16: 00'da meydana geldi.

Saldırgan, önce sokakta bulunan bir araç içindeki kadına ateş açarak ağır yaraladıktan sonra sokakta bulunan yolcu otobüsüne ateş açtı. Otobüs şoförü, saldırgandan uzaklaşmak için otobüsü tam tersi yöne doğru sürmeye çalıştı. Ardından başka bir araca yönelen saldırgan, sürücüyü ateş ederek öldürdü. Polisin olay yerine varmak üzere olduğu sırada sürücüsünü öldürdüğü araca binen saldırgan ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Başka bir araca çarpan saldırgan, o aracın sürücüsünü de öldürdü. Polis saldırganı gözaltına aldığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:28 Kaynak: DHA

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