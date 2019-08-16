DHA DIŞ- ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
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ABD'de Alabama Eyalet Üniversitesi'ne yakın bir bölgede silahlı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:56 Kaynak: DHA
ABD'de Alabama Eyalet Üniversitesi'ne yakın bir bölgede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
Saldırı, Alabama eyaletindeki Montgomery kentinde, yerel saatle 19.15 sıralarında düzenlendi. Alabama Eyalet Üniversitesi yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken; 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin, kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi.
Üniversite başkanı yaptığı açıklamada, "Bu silahlı saldırının üniversite kampüsünde değil, yakınlarındaki bir işletmede gerçekleştiği bilgisini aldık" dedi.
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