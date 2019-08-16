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DHA DIŞ- ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

12 dakika önce

ABD'de Alabama Eyalet Üniversitesi'ne yakın bir bölgede silahlı saldırı düzenlendi.

DHA DIŞ- ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]
ABD'de Alabama Eyalet Üniversitesi'ne yakın bir bölgede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Saldırı, Alabama eyaletindeki Montgomery kentinde, yerel saatle 19.15 sıralarında düzenlendi. Alabama Eyalet Üniversitesi yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken; 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin, kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi.

Üniversite başkanı yaptığı açıklamada, "Bu silahlı saldırının üniversite kampüsünde değil, yakınlarındaki bir işletmede gerçekleştiği bilgisini aldık" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:56 Kaynak: DHA
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