Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- ABD'de uçak kazası: 10 ölü
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- ABD'de uçak kazası: 10 ölü

1 saat önce

ABD'de meydana gelen uçak kazasında 10 kişi öldü.

DHA DIŞ- ABD'de uçak kazası: 10 ölü, System.String[]
ABD'de meydana gelen uçak kazasında 10 kişi öldü.
Federal Havacılık Kurulu (FAA) yaptığı açıklamada, yerel saatle 9.00 sıralarında kalkış yapan Beechcraft BE-350 tipi çift motorlu uçağın pilotunun kontrolü kaybederek hangara çarptığı ve uçağın alev aldığı duyuruldu. Kazada, uçakta bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.  


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:47 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Damat ile kayınpeder arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı "Gizemli yol"a gelip, deneme yapıyorlar Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 11:05:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- ABD'de uçak kazası: 10 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]