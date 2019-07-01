DHA DIŞ- ABD'de uçak kazası: 10 ölü
1 saat önce
ABD'de meydana gelen uçak kazasında 10 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:47 Kaynak: DHA
ABD'de meydana gelen uçak kazasında 10 kişi öldü.
Federal Havacılık Kurulu (FAA) yaptığı açıklamada, yerel saatle 9.00 sıralarında kalkış yapan Beechcraft BE-350 tipi çift motorlu uçağın pilotunun kontrolü kaybederek hangara çarptığı ve uçağın alev aldığı duyuruldu. Kazada, uçakta bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.
- Abd
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