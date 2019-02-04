Son Dakika Haberleri: Dha Dış - ABD'de Uçak Yerleşim Bölgesine Düştü: 5 Ölü - Ek Görüntü

Dha Dış - ABD'de Uçak Yerleşim Bölgesine Düştü: 5 Ölü - Ek Görüntü

2 saat önce

ABD'de bir uçak yerleşim alanına Cessna 414 tipi çift motorlu bir uçak düştü.

Dha Dış - ABD'de Uçak Yerleşim Bölgesine Düştü: 5 Ölü - Ek Görüntü, System.String[]
ABD'de bir uçak yerleşim alanına Cessna 414 tipi çift motorlu bir uçak düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Yorba Linda'da bölgesinde yaşandı. Cessna 414 tipi çift motorlu uçağın Fullerton şehrinde bulunan havalimanından kalktıktan bir süre sonra Yorba Linda bölgesinde 2 evin üzerine düştü. Olayda pilot ve evlerde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Yangın 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Uçağın düşüş nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

görüntü dökümü

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Yanan evler

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Uçağın fotoğrafı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:05 Kaynak: DHA

Kaliforniya, Cessna, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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