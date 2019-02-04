Dha Dış - ABD'de Uçak Yerleşim Bölgesine Düştü: 5 Ölü - Ek Görüntü
2 saat önce
ABD'de bir uçak yerleşim alanına Cessna 414 tipi çift motorlu bir uçak düştü.
ABD
'de bir uçak yerleşim alanına Cessna
414 tipi çift motorlu bir uçak düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Olay Amerika Birleşik Devletleri
'nin Kaliforniya
eyaletinde bulunan Yorba Linda'da bölgesinde yaşandı. Cessna 414 tipi çift motorlu uçağın Fullerton şehrinde bulunan havalimanından kalktıktan bir süre sonra Yorba Linda bölgesinde 2 evin üzerine düştü. Olayda pilot ve evlerde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Yangın 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Uçağın düşüş nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
görüntü dökümü
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Yanan evler İtfaiye
ekiplerinin söndürme çalışmaları
Uçağın fotoğrafı
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:05 Kaynak: DHA
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