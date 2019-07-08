DHA DIŞ- ABD'de yıldırımın tekneye düşme anı kamerada
1 saat önce
ABD'de Cumartesi günü etkili olan fırtınada, yıldırım, limanda demirlemiş bir tekneye düştü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:19 Kaynak: DHA
ABD'de Cumartesi günü etkili olan fırtınada, yıldırım, limanda demirlemiş bir tekneye düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Olay, Massachusetts
eyaletindeki Boston
şehrinin güneyindeki bir limanda meydana geldi. Massachusetts eyaletinde Cumartesi günü etkili olan fırtınada, yıldırımın limanda demirlemiş bir tekneye düşme anı amatör kameralarca kaydedildi.
Yerel medya, tekne sahibinin teknede olmadığını ve düşen yıldırım sonucu kimsenin zarar görmediğini duyurdu.
Görüntü Dökümü
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-Yıldırımın tekneye düşme anı
-Tekne üzerinde çıkan kıvılcımlar
- Abd
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