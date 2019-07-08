DHA DIŞ- ABD'de yıldırımın tekneye düşme anı kamerada
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ABD'de yıldırımın tekneye düşme anı kameradaABD, (DHA)- ABD'de Cumartesi günü etkili olan fırtınada, yıldırım, limanda demirlemiş bir tekneye düştü.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:31 Kaynak: DHA
DIŞ- ABD'de yıldırımın tekneye düşme anı kamerada
ABD, (DHA)- ABD'de Cumartesi günü etkili olan fırtınada, yıldırım, limanda demirlemiş bir tekneye düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Olay, Massachusetts
eyaletindeki Boston
şehrinin güneyindeki bir limanda meydana geldi. Massachusetts eyaletinde Cumartesi günü etkili olan fırtınada, yıldırımın limanda demirlemiş bir tekneye düşme anı amatör kameralarca kaydedildi.
Yerel medya, tekne sahibinin teknede olmadığını ve düşen yıldırım sonucu kimsenin zarar görmediğini duyurdu.
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