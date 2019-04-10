Dha Dış ? ABD'de Yük Treni Raydan Çıktı
1 saat önce
Dha DIŞ ? ABD'de yük treni raydan çıktıABD (DHA) ? ABD'de kereste taşıyan bir yük treni raydan çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:25 Kaynak: DHA
Dha DIŞ ? ABD
'de yük treni raydan çıktı
ABD (DHA
) ? ABD'de kereste taşıyan bir yük treni raydan çıktı. Yük treninin 3 vagonunun devrilmesi ile gerçekleşen kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Yerel medya, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Dickson şehrinde dün meydana gelen kazada kereste taşıyan bir yük treninin raydan çıktığını ve 3 vagonunun devrildiğini duyurdu. Yük treninin Scranton'dan Carbondale'e hareket ettiği belirtildi. Trenin raydan çıkma nedeninin henüz belirlenemediği ve yaşanan kazada kimsenin zarar görmediği belirtildi. Çevredeki trafiğin aksadığı belirtilirken; kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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