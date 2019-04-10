Dha Dış – ABD'de Yük Treni Raydan Çıktı
1 saat önce
– ABD'de kereste taşıyan bir yük treni raydan çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:26 Kaynak: DHA
– ABD
'de kereste taşıyan bir yük treni raydan çıktı. Yük treninin 3 vagonunun devrilmesi ile gerçekleşen kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Yerel medya, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Dickson şehrinde dün meydana gelen kazada kereste taşıyan bir yük treninin raydan çıktığını ve 3 vagonunun devrildiğini duyurdu. Yük treninin Scranton'dan Carbondale'e hareket ettiği belirtildi. Trenin raydan çıkma nedeninin henüz belirlenemediği ve yaşanan kazada kimsenin zarar görmediği belirtildi. Çevredeki trafiğin aksadığı belirtilirken; kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntü Dökümü
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-Trenin raydan çıkış anı
-Vagonların devrilmesi
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