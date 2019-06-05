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DHA DIŞ ? ABD'de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

10 dakika önce

DHA DIŞ ? ABD'de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıABD (DHA) ? ABD'de birçok aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

DHA DIŞ ? ABD'de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
DHA DIŞ ? ABD'de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
ABD (DHA) ? ABD'de birçok aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Polisin, kazaya sebep olan pikap aracın sürücüsünün uyuşturucu etkisi altında olduğundan şüphelendiği belirtildi.
Kaza, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Los Angeles şehrinin güneyinde bulunan Temecula bölgesindeki bir otoyolda yerel saat ile 7: 30'da meydana geldi. Başka bir aracın araç içi kamerasına yansıyan kazada, aşırı hız yapan bir pikap aracın, orta şeritteki bir araca çarptığı ve zincirleme kazaya neden olduğu görüldü. Kaza sonrası orta şeritteki aracın tamamen ezildiği görüldü.
Yerel medya, kazada 1 kadının hayatını kaybettiğini; 3 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Polisin, kazaya sebep olan ve gözaltına alınan 25 yaşındaki pikap aracın sürücüsünün ise uyuşturucu etkisi altında olabileceğinden şüphelendiği belirtildi.
Polisin, kazaya dair inceleme başlattığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:24 Kaynak: DHA
DHA, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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