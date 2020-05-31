DHA DIŞ-ABD'deki protestolar dalga dalga yayılıyor Chicago'da köprüler kapatıldı - Son Dakika

DHA DIŞ-ABD'deki protestolar dalga dalga yayılıyor: Chicago'da köprüler kapatıldı

ABD, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Geroge Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Chicago kentinde göstericileri engellemek için köprülerin ve alt geçitlerin kapatıldığı belirtildi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi Geroge Floyd için başlayan protestolar devam ediyor. Ülkenin çok sayıda eyaleti ve kentine yayılan protestolarda, polis ile eylemciler arasında sık sık arbedeler yaşanıyor. Illinois eyaletindeki Chicago kentinde düzenlenen protestolarda, eylemcileri engellemek için kentteki köprü ve alt geçitlerin kapatıldığı aktarıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, geçtiğimiz günlerde düzenlenen protestolarda yağmalamaların yaşandığı ve kamu malına zarar verildiği gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.