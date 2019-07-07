DHA DIŞ- ABD'den, Almanya'ya 'Suriye' çağrısı
1 saat önce
ABD, Almanya'ya kuzey Suriye'ye kara birlikleri göndererek askeri katılımını artırma çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:20 Kaynak: DHA
ABD, Almanya
'ya kuzey Suriye
'ye kara birlikleri göndererek askeri katılımını artırma çağrısı yaptı.
ABD'nin Suriye'deki özel temsilcisi James Jeffrey
, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Almanya'dan kara birliklerinin, bölgemizdeki askerlerimizle kısmen yerini almasını istiyoruz" dedi.
Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump
, DEAŞ'a karşı bir zafer kazandığını açıklamış ve 2 bin Amerikan askerinin Suriye'den çekilmesini emri vermişti. Jeffrey, "Burada ve diğer koalisyon ortakları arasında yer almak isteyen gönüllüler arıyoruz" dedi.
- Abd
ABD Başkanı Trump'tan ilginç "UFO" açıklaması: Her şey mümkün
İngiliz Büyükelçi'nin Trump hakkındaki yazışmaları sızdı
Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalışma
Messi ve Medel birbirine girdi! İkisi de kırmızı kart gördü