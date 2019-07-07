Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- ABD'den, Almanya'ya 'Suriye' çağrısı
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DHA DIŞ- ABD'den, Almanya'ya 'Suriye' çağrısı

1 saat önce

ABD, Almanya'ya kuzey Suriye'ye kara birlikleri göndererek askeri katılımını artırma çağrısı yaptı.

DHA DIŞ- ABD'den, Almanya'ya 'Suriye' çağrısı, System.String[]
ABD, Almanya'ya kuzey Suriye'ye kara birlikleri göndererek askeri katılımını artırma çağrısı yaptı.
ABD'nin Suriye'deki özel temsilcisi James Jeffrey, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Almanya'dan kara birliklerinin, bölgemizdeki askerlerimizle kısmen yerini almasını istiyoruz" dedi.
Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'a karşı bir zafer kazandığını açıklamış ve 2 bin Amerikan askerinin Suriye'den çekilmesini emri vermişti. Jeffrey, "Burada ve diğer koalisyon ortakları arasında yer almak isteyen gönüllüler arıyoruz" dedi.


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:20 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Almanya, Suriye, Güncel
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