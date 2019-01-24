Dha Dış - Abd: Diplomatlarımız Venezuela'dan Ayrılmayacak
1 saat önce
ABD ile Venezuela arasındaki siyasi kriz büyüyorVenezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD'li diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Amerikalı diplomatların çekilmeyeceği açıklaması yapıldıABD Dışişleri Bakanı Pompeo...
ABD
ile Venezuela
arasındaki siyasi kriz büyüyor
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD'li diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Amerikalı diplomatların çekilmeyeceği açıklaması yapıldı
ABD Dışişleri Bakanı
Pompeo da twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "ABD, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürecek ve bu ilişkiyi bizim diplomatik temsilciliklerimizi ülkesine davet eden geçici Başkan Guaido hükümeti üzerinden sağlayacaktır. ABD, eski Başkan Nicolas Maduro
rejiminin, ABD ile diplomatik ilişkileri koparma ya da diplomatlarımızı istenmeyen kişi lan etme konusunda yasal yetkiye sahip olduğunu düşünmüyor."
ABD Başkanı Donald Trump
'ın Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından kriz başlamış bunun üzerine Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Amerikalı diplomatların Venezuelalı 72 saat içersinde terk etmelerini istemişti - Yağcı
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:52 Kaynak: DHA
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