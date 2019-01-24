Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Abd: Diplomatlarımız Venezuela'dan Ayrılmayacak

Dha Dış - Abd: Diplomatlarımız Venezuela'dan Ayrılmayacak

1 saat önce

ABD ile Venezuela arasındaki siyasi kriz büyüyorVenezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD'li diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Amerikalı diplomatların çekilmeyeceği açıklaması yapıldıABD Dışişleri Bakanı Pompeo...

Dha Dış - Abd: Diplomatlarımız Venezuela'dan Ayrılmayacak, System.String[]
ABD ile Venezuela arasındaki siyasi kriz büyüyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD'li diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Amerikalı diplomatların çekilmeyeceği açıklaması yapıldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "ABD, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürecek ve bu ilişkiyi bizim diplomatik temsilciliklerimizi ülkesine davet eden geçici Başkan Guaido hükümeti üzerinden sağlayacaktır. ABD, eski Başkan Nicolas Maduro rejiminin, ABD ile diplomatik ilişkileri koparma ya da diplomatlarımızı istenmeyen kişi lan etme konusunda yasal yetkiye sahip olduğunu düşünmüyor."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından kriz başlamış bunun üzerine Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Amerikalı diplomatların Venezuelalı 72 saat içersinde terk etmelerini istemişti - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:52 Kaynak: DHA

Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Diplomatlarını Çekmesi İçin 72 Saat Veren Maduro'ya Meydan Okudu: Çekmiyoruz Avustralya Açık'ta Kvitova, 5 Yıl Sonra Finale Yükseldi

Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor Bakan'dan Binlerce Kişiye Müjde: Ödemeler Yarın Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:22:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Abd: Diplomatlarımız Venezuela'dan Ayrılmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]