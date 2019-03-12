Son Dakika Haberleri: Dha Dış - ABD Havalimanları Biyometrik Yüz Tanıma Sistemi ile Donatılacak

Dha Dış - ABD Havalimanları Biyometrik Yüz Tanıma Sistemi ile Donatılacak

1 saat önce

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı, yüksek güvenlikli çözümler kapsamında, ülkedeki havalimanlarında 2021 yılına kadar yüz tanıma sistemi kullanılması için harekete geçti.

Dha Dış - ABD Havalimanları Biyometrik Yüz Tanıma Sistemi ile Donatılacak, System.String[]
ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı, yüksek güvenlikli çözümler kapsamında, ülkedeki havalimanlarında 2021 yılına kadar yüz tanıma  sistemi kullanılması için harekete geçti.

Yüz tanıma sistemi, yurtdışına seyahat eden Amerikan vatandaşları dahil tüm uluslararası yolcular için geçerli olacak.

Geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle bu yıl uygulamaya başlanacak sistem, ABD'deki en büyük 20 havalimanına 2021 yılına kadar yüz tanıma sistemi getirilmesini amaçlıyor

Buzzfeednews'in haberine göre ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı yüz tanıma sistemlerinin ülkedeki en büyük havalimanlarına kurulması için çalışmaya başladı. Habere göre Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma Müdürlüğü biyometrik giriş çıkış sistemini haftada 16 binden fazla uçuşun gerçekleştiği havalimanlarına kurmaya başlayacak.

Biyometrik yüz tanıma sistemi halen aralarında Atlanta, New York, Boston, San Jose, Chicago ve Houston'daki iki havalimanında kullanılıyor.

Diğer yandan yüz tanıma teknolojileri ile ilgili açıklama uzmanlar, yapay zeka ve biyometrik kameraların, hükümetlerin insanları tanıma ve takip etmelerine kolaylıkla izin verdiği gerekçesiyle eleştiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:37 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jennifer Lopez'in Sevgilisi Alex Rodriguez Tarafından Aldatıldığı İddia Edildi ABD Savunma Bakanlığı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 300 Milyon Dolar Bütçe Ayırdı

ABD'de Ünlü İş Adamları ve Hollywood Yıldızlarının Karıştığı Rüşvet Skandalı Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 23:06:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - ABD Havalimanları Biyometrik Yüz Tanıma Sistemi ile Donatılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]