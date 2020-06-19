DHA DIŞ 'ABD medyasından Trump iddiası: Başkan parkinson hastası - Son Dakika

DHA DIŞ 'ABD medyasından Trump iddiası: Başkan parkinson hastası

ABD, (DHA) ? ABD Başkanı Donald Trump'ın West Point gezisi sırasında rampadan inerken yavaş hareket etmesi, Amerikan basınında "Başkan Trump Parkinson hastalığına mı yakalandı iddialarını gündeme getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın West Point gezisi sırasında rampadan inerken yavaş hareket etme anları ABD medyasında geniş yankı buldu. Amerikan medyasında Trump'ın rampdan aşağı inerken yavaş hareket etmesi "Başkan Trump parkison hastalığına yakalandı" iddialarını gündeme getirdi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Trump yaptığı açıklamada bu yorumları değerlendirerek, West Point'te saatlerce bulunduğunu ve sadece rampadan inerken çekilen görüntüsünün basın tarafından değerlendirildiğini ifade etti.Başkan Trump, bahsi geçen rampanın kaygan olduğunu ve ayakkabılarının kösele olduğunu belirtti. Trump, bu sebeple düşmemek için rampadan yavaş yürüdüğünü vurguladı.