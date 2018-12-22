Son Dakika Haberleri: Dha Dış - ABD'nin Deaş ile Mücadele Özel Temsilcisi Mcgurk İstifa Etti

Dha Dış - ABD'nin Deaş ile Mücadele Özel Temsilcisi Mcgurk İstifa Etti

3 saat önce

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk istifa etti.

Dha Dış - ABD'nin Deaş ile Mücadele Özel Temsilcisi Mcgurk İstifa Etti, System.String[]
ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk istifa etti. CBCNews Televizyonu, Brett H. McGurk'un istifasının, Savunma Bakanı James Mattis'in istifasının hemen ertesinde geldiğinin altını çizdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:34 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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