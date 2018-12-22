Dha Dış - ABD'nin Deaş ile Mücadele Özel Temsilcisi Mcgurk İstifa Etti
3 saat önce
ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk istifa etti.
ABD
'nin terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk istifa etti. CBCNews Televizyonu, Brett H. McGurk'un istifasının, Savunma Bakanı James Mattis
'in istifasının hemen ertesinde geldiğinin altını çizdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:34 Kaynak: DHA
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