Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - ABD'nin Oklahoma eyaletini hortum vurdu: 2 ölü

DHA DIŞ - ABD'nin Oklahoma eyaletini hortum vurdu: 2 ölü

1 saat önce

– ABD'nin Oklahoma eyaletini vuran hortum sonucu 2 kişini hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

DHA DIŞ - ABD'nin Oklahoma eyaletini hortum vurdu: 2 ölü, System.String[]
– ABD'nin Oklahoma eyaletini vuran hortum sonucu 2 kişini hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yer alan El Reno şehrini vuran hortum sonucu 2 kişinin öldüğü belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, saatte 264 kilometre hıza ulaşan hortum bölgede bulunan bir karavan parkı ve oteli yerle bir etti. Ayrıca, birçok kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve kayıp olduğu duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Oklahoma, Teksas, Missouri ve Arkansas eyaletlerini en az 19 hortumun vurduğu ve hortum tehdidinin sürdüğü belirtilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Fırtınanın görüntüsü

-Hortum sonrası arama kurtarma çalışmaları

-Hortum sonrası görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:38 Kaynak: DHA
Oklahoma, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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