Son Dakika Haberleri: Dha Dış - ABD Polisi, Bıçakla Saldıran Şüpheliyi Kurşun Yağmuruna Tuttu

Dha Dış - ABD Polisi, Bıçakla Saldıran Şüpheliyi Kurşun Yağmuruna Tuttu

1 saat önce

Dha DIŞ - ABD polisi, bıçakla saldıran şüpheliyi kurşun yağmuruna tuttuABD (DHA) - ABD'de bir ihbar üzerine bir eve giden polislere, elinde bıçakla evden çıkan bir adam saldırdı.

Dha DIŞ - ABD polisi, bıçakla saldıran şüpheliyi kurşun yağmuruna tuttu

ABD (DHA) - ABD'de bir ihbar üzerine bir eve giden polislere, elinde bıçakla evden çıkan bir adam saldırdı. Polisin 'dur' ikazına aldırmayan saldırganı, polis vurarak etkisiz hale getirdi.

New York'a bağlı Fredonia bölgesinde meydana gelen olayda sağlık görevlilerine refakat için bir ihbara giden polis ekibine, evden çıkan bir şüpheli bıçakla saldırdı. Vücudunda kesikler olduğu görülen saldırgan, bir polis memurunu sokağa kadar kovaladı, Polis memuru, 'dur' ihdarına olumsuz karşılık veren adama önce 2 el ateş etti. Kurşunlara rağmen polisin üzerine giden adama, memur 3 el daha ateş etti. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis yetkilileri saldırganın yakın geçmişte bir arkadaşını kaybettiğini ve bunun ardından uyuşturucuya başlamış olduğunu öğrendiklerini söyledi. Polis, saldırganın kan testinde de kokain ve LSD'ye rastlandığını söyledi.

Olay, polis memurunun üzerindeki kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:24 Kaynak: DHA

Polis, DHA, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, Öğrencileri Taciz Ettiği İleri Sürülen Şüpheliyi Öfkeli Kalabalığın Elinden Son Anda Kurtardı Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı Başkent'te Dur İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 11:58:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - ABD Polisi, Bıçakla Saldıran Şüpheliyi Kurşun Yağmuruna Tuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]