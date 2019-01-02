Son Dakika Haberleri: Dha Dış - ABD Sahil Güvenlik:  Pasifik Okyanusu'nda Yanan Gemiden 16 Mürettebat Kurtarıldı

Dha Dış - ABD Sahil Güvenlik:  Pasifik Okyanusu'nda Yanan Gemiden 16 Mürettebat Kurtarıldı

1 saat önce

– Japonya'dan, ABD'nin Hawaii eyaletine doğru giden seyreden Panama bandıralı, 'Sincerity Ace' isimli gemide yangın çıktı.

Dha Dış - ABD Sahil Güvenlik:  Pasifik Okyanusu'nda Yanan Gemiden 16 Mürettebat Kurtarıldı, System.String[]
Japonya'dan, ABD'nin Hawaii eyaletine doğru giden seyreden Panama bandıralı, 'Sincerity Ace' isimli gemide yangın çıktı. Kurtarma çalışmaları neticesinde 16 mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu'nda Panama bandıraları 'Sincerity Ace' isimli gemide birkaç gün önce çıkan yangından 21 mürettebattan 16'sının kurtartıldığı; kalan 5 mürettebattan 3'ünün suda tepkisiz halde bulunduğu, 2'sinin de halen kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - Abd

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:08 Kaynak: DHA

Pasifik Okyanusu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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