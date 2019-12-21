DHA DIŞ –ABD Savunma Bakanı:  Türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu var - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA DIŞ –ABD Savunma Bakanı:  Türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu var - Son Dakika

DHA DIŞ –ABD Savunma Bakanı:  Türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu var

6 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley birlikte dün düzenledikleri ortak basın toplatısında Türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu olduğunu ve uzun yıllar boyunca müttefik olduğunu vurguladı.

DHA DIŞ –ABD Savunma Bakanı:  Türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu var, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley birlikte dün düzenledikleri ortak basın toplatısında Türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu olduğunu ve uzun yıllar boyunca müttefik olduğunu vurguladı.

Pentagonda düzenlenen ortak basın toplantısında Bakan Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley Türkiye ile ilgili sorulara cevap verdi. Bakan Esper, S-400'ler ilgili soruya Türkiye'nin S-400'leri kabul ettiğini bunun F-35'leri almayacağı anlamına geldiğini belirtti. Esper, Türkiye'nin uzun süredir NATO müttefiki olduğunu, ABD ile Kore'de ve Afganistan'da savaştığını Türkiye'nin NATO ittifakına yakın tutulması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Basın toplantısından görüntüler

-Esper'in soruları yanıtlaması


James Mattis, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:37 Kaynak: DHA
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